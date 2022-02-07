Оборонець Баварії пояснив перехід у дортмундську Боруссію

Захисник Баварії Ніклас Зюле прийняв рішення перейти у Боруссію Д декілька тижнів тому.

Про це розповів сам футболіст.

"В останні кілька днів та тижнів про мене було багато розмов та припущень про те, що я хочу робити і чому.

Я вирішив, що гратиму за Боруссію в майбутньому, кілька тижнів тому. З того моменту, як вони вперше зв'язалися зі мною, я відчув, що люди у керівництві клубу дуже хочуть працювати зі мною. Ганс-Йоахім Ватцке, Міхаель Цорк, Себастьян Кель та Марко Розе дали мені уявлення про роль, яку я можу зіграти у Боруссії.

У мене було відчуття, що я потрібний команді як людина і як футболіст. Я був вражений тим, як вони намагалися підписати мене, тому я швидко зрозумів, де гратиму в майбутньому", – сказав Зюле.