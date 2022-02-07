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Оборонець Баварії пояснив перехід у дортмундську Боруссію

Вчора 23:25 145 0
Ніклас Зюле прокоментував перехід у Боруссію
Оборонець Баварії пояснив перехід у дортмундську Боруссію
Фото - gettyimages
#Баварія, #Боруссія Дортмунд, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Зюле, #Футбольні трансфери

Джерело - isport.ua.

Захисник Баварії Ніклас Зюле прийняв рішення перейти у Боруссію Д декілька тижнів тому.

Про це розповів сам футболіст.

"В останні кілька днів та тижнів про мене було багато розмов та припущень про те, що я хочу робити і чому.

Я вирішив, що гратиму за Боруссію в майбутньому, кілька тижнів тому. З того моменту, як вони вперше зв'язалися зі мною, я відчув, що люди у керівництві клубу дуже хочуть працювати зі мною. Ганс-Йоахім Ватцке, Міхаель Цорк, Себастьян Кель та Марко Розе дали мені уявлення про роль, яку я можу зіграти у Боруссії.

У мене було відчуття, що я потрібний команді як людина і як футболіст. Я був вражений тим, як вони намагалися підписати мене, тому я швидко зрозумів, де гратиму в майбутньому", – сказав Зюле.

Нагадаємо, Боруссія Д оголосила про трансфер оборонця Баварії.

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