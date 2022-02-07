Динамо найближчим часом не планує робити жодних трансферів.

Про це, посилаючись на президента киян Ігоря Суркіса, розповів журналіст Ігор Циганик.

"Я сьогодні розмовляв з президентом Динамо Ігорем Суркісом, і він сказав, що на сьогоднішній момент жодних трансферів не планується.

Ніхто не готовий зараз витрачати гроші, підготовка до покупок не ведеться.

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Гравці мають повернутися зі зборів, після чого відбудеться зустріч президента та тренера, на якій і обговорюватиметься кадровий потенціал команди.

Я думаю, що якщо чекати на трансфери від Динамо – то під кінець трансферного вікна, коли вже впаде ажіотаж і ціни на гравців.

Щодо бразильців, про яких пишуть у ЗМІ – наскільки я розумію, що в клуб взагалі не надходила інформація щодо цих двох гравців.

Центрбек з Шерифа – його пропонували. Пропонували ще влітку, пропонують і зараз, але це більше робота агентів, аніж інтерес клубу", - сказав Циганик.