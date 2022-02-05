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Гвардіола: Поговоримо з Зінченком про ситуацію в Україні

Сьогодні 12:55 100 0
Жузеп Гвардіола прокоментував ситуацію в Україні
Гвардіола: Поговоримо з Зінченком про ситуацію в Україні
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Жузеп Гвардіола, #Олександр Зінченко, #Манчестер Сіті

Джерело - football24.ua.

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола не залишається осторонь політичної ситуації у нашій країні.

Про це розповів сам іспанський спеціаліст.

"Ми обов'язково поговоримо з Зінченком про Україну. Ми ще не зробили цього, тому що провели разом лише 3-4 дні, а до цього у нього була травма, і ми зосередилися на цьому.

Пригнічує той факт, що такі речі трапляються у 21 столітті – ухвалювати такі рішення у своїх політичних інтересах. Важко це прийняти. Сусідні країни, які були разом (ймовірно, мова йде про СРСР, – прим.)... Потрібно залишатись сильним. На жаль, відбувається те, що відбувається. Я поговорю з Алексом, він знає про ситуацію набагато краще за мене", – розповів Гвардіола.

Нагадаємо, Зінченко готовий зіграти у Кубку Англії.

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