Гвардіола: Поговоримо з Зінченком про ситуацію в Україні

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола не залишається осторонь політичної ситуації у нашій країні.

Про це розповів сам іспанський спеціаліст.

"Ми обов'язково поговоримо з Зінченком про Україну. Ми ще не зробили цього, тому що провели разом лише 3-4 дні, а до цього у нього була травма, і ми зосередилися на цьому.

Пригнічує той факт, що такі речі трапляються у 21 столітті – ухвалювати такі рішення у своїх політичних інтересах. Важко це прийняти. Сусідні країни, які були разом (ймовірно, мова йде про СРСР, – прим.)... Потрібно залишатись сильним. На жаль, відбувається те, що відбувається. Я поговорю з Алексом, він знає про ситуацію набагато краще за мене", – розповів Гвардіола.