Матч Україна - Росія транслюватиметься на екрані ТРЦ Гулівер

Джерело - АФУ.
Асоціація футзалу України та UA: Суспільне за підтримки Міністерства молоді та спорту України організують фан-зону для перегляду півфінального матчу Євро-2022 з футзалу.
Про це повідомляє АФУ.
Півфінал між збірними України та Росії транслюватиметься на екрані ТРЦ Гулівер у Києві.
Для зручності вболівальників площу буде частково звільнено від паркомісць.
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Півфінальний поєдинок відбудеться 4 лютого о 18:00 за Києвом.
Нагадаємо, УЄФА готує план безпеки на півфінальний матч Євро-2022 Україна - Росія.