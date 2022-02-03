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Матч Україна - Росія транслюватиметься на екрані ТРЦ Гулівер

Сьогодні 23:14 56 0
Асоціація футзалу України і UA:Суспільне організують фан-зону
Матч Україна - Росія транслюватиметься на екрані ТРЦ Гулівер
#Збірна України з футзалу, #АФУ (Асоцiацiя футзалу України), #Збірна Росії з футзалу, #Євро-2022 з футзалу

Джерело - АФУ.

Асоціація футзалу України та UA: Суспільне за підтримки Міністерства молоді та спорту України організують фан-зону для перегляду півфінального матчу Євро-2022 з футзалу.

Про це повідомляє АФУ.

Півфінал між збірними України та Росії транслюватиметься на екрані ТРЦ Гулівер у Києві.

Для зручності вболівальників площу буде частково звільнено від паркомісць.

  Актуально: Україна - Росія: усе найцікавіше про півфінал Євро-2022

Півфінальний поєдинок відбудеться 4 лютого о 18:00 за Києвом.

Нагадаємо, УЄФА готує план безпеки на півфінальний матч Євро-2022 Україна - Росія.

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