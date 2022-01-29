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Інтер віддав Сенсі в оренду в Сампдорію

Сьогодні 13:19 125 0
Угода розрахована до кінця сезону
Інтер віддав Сенсі в оренду в Сампдорію
#Інтер, #Сампдорія, #Сенсі, #Футбольні трансфери

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Інтера Стефано Сенсі продовжить кар'єру в Сампдорії на правах оренди.

Про це повідомляє пресслужба генуезького клубу.

Угода розрахована до кінця сезону.

Нагадаємо, Кесс'є може продовжити кар'єру в Інтері.

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