Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Інтера Стефано Сенсі продовжить кар'єру в Сампдорії на правах оренди.
Про це повідомляє пресслужба генуезького клубу.
Угода розрахована до кінця сезону.
Нагадаємо, Кесс'є може продовжити кар'єру в Інтері.
|№
|Букмекер
|Бонус
|Лінк
|1
|
|$100
|На сайт
|2
|2500
|На сайт
|3
|4300
|На сайт
Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Інтера Стефано Сенсі продовжить кар'єру в Сампдорії на правах оренди.
Про це повідомляє пресслужба генуезького клубу.
Угода розрахована до кінця сезону.
Нагадаємо, Кесс'є може продовжити кар'єру в Інтері.