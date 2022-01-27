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Кополовець: За перемогу над Динамо отримали від Ахметова $500 тисяч

Сьогодні 15:10 527 0
Ексгравець Карпат - про фінанси у чемпіонаті України
Кополовець: За перемогу над Динамо отримали від Ахметова $500 тисяч
#Динамо Київ, #Шахтар, #Михайло Кополовець

Джерело - fanday.net.

Якби Ігор Коломойський серйозніше ставився до Дніпра-1, то в УПЛ знову повернулися б яскраві протистояння.

Про це заявив колишній спортивний директор Миная Михайло Кополовець.

"Яка була найбільша премія у кар'єрі? 500 тисяч доларів ми отримали за матч проти київського Динамо. Виграли, Шахтар став чемпіоном. То були нам преміальні від Ахметова. Димінський десь 300 тисяч платив. На одного футболіста основного складу виходило по 15-30 тисяч доларів, як коли.

Чи зараз шалені гроші повертаються до українського футболу? З приходом Металіста, нових спонсорів Чорноморця, звичайно, бюджети зростуть. Будуть дербі, цікаві матчі, наприклад, Дніпро - Металіст, тож глядачі повернуться на стадіони. Якби ще Коломойський серйозніше ставився до Дніпра-1, то знову повернулися б яскраві протистояння", - зазначив Кополовець.

Нагадаємо Федецький розповів як Кополовця затримали у зоні АТО.

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