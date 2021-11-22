Федецький розповів як Кополовця затримали у зоні АТО

Одного разу колишнього гравця Миная Михайла Кополовця розіграли у зоні АТО.

Про це заявив ексгравець Карпати Артем Федецький.

"Ми приїхали у зону АТО у магазин. Всі військові десь пропали. Залишилися я, Кополовець і Тлумак. Ми стоїмо і щось до Міська [Кополовця - прим.] підходить патрульна поліція і просить у нього документи. Він каже, то ти - на мене - посміхається Кополовець.

Той говорить "Ваші документи, шановний".

Відповідає: "Та у мене немає документів, я із Закарпаття".

"Та як Ви без документів приїхали у зону АТО. Та як це немає документів? Чому приїхали?"

"Та до пацанів".

"Та до яких пацанів? На нульовку на передову".

"Та приїхали підтримати дух бойовий".

"Ти хто?"

"Та я футболіст".

"Та який футболіст? Ти себе у дзеркало бачив? Глянь на себе у дзеркало. І наркоман"

"Як наркоман?"

"Плюнь. У тебе слина тягнеться як не у нормальних людей"

Місько все - каже, якщо це ти Федя, то я видалю твій номер, ти мені більше не телефонуй.

Кополовця саджають у патрульну машину і везуть кудись. Михайло казав, що тоді зрозумів, що то не розвод, а...

Вони роблять коло і висаджують Кополовця. Він почервонів", - зазначив Федецький.