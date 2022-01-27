Джерело - Чемпіон.
У контрольному матчі житомирське Полісся зазнало поразки від польського Заглембє.
Контрольний матч
27 січня
Полісся - Заглембє 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 33 Заїц (пен)
Раніше Полісся підписало двох ексгравців Шахтаря.
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Джерело - Чемпіон.
У контрольному матчі житомирське Полісся зазнало поразки від польського Заглембє.
Полісся - Заглембє 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 33 Заїц (пен)
Раніше Полісся підписало двох ексгравців Шахтаря.