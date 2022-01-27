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Полісся - Заглембє 0:1. Огляд матчу

Сьогодні 11:10 113 0
Польська команда забила єдиний гол з пенальті
Полісся - Заглембє 0:1. Огляд матчу
#Полісся

Джерело - Чемпіон.

У контрольному матчі житомирське Полісся зазнало поразки від польського Заглембє.

Контрольний матч
27 січня

Полісся - Заглембє 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 33 Заїц (пен)

Раніше Полісся підписало двох ексгравців Шахтаря.

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