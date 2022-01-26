Матч завершився внічию

Джерело - Чемпіон.

Львів зіграв внічию з Динамо Тбілісі в рамках контрольного поєдинку на зборах у Туреччині.

Матч завершився з рахунком 0:0.

Контрольний поєдинок

26 січня

ФК Львів - Динамо Тбілісі 0:0

Раніше Рух упевнено переграв Скалу-1911.