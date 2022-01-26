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Львів розписав мирову з Динамо Тбілісі на зборах у Туреччині

Сьогодні 17:44 243 0
Матч завершився внічию
Львів розписав мирову з Динамо Тбілісі на зборах у Туреччині
#Динамо Тбілісі, #Чемпіонат України, УПЛ, #ФК Львів

Джерело - Чемпіон.

Львів зіграв внічию з Динамо Тбілісі в рамках контрольного поєдинку на зборах у Туреччині.

Матч завершився з рахунком 0:0.

Контрольний поєдинок

26 січня

ФК Львів - Динамо Тбілісі 0:0

Раніше Рух упевнено переграв Скалу-1911.

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