Джерело - Чемпіон.
Львів зіграв внічию з Динамо Тбілісі в рамках контрольного поєдинку на зборах у Туреччині.
Матч завершився з рахунком 0:0.
Контрольний поєдинок
26 січня
ФК Львів - Динамо Тбілісі 0:0
Раніше Рух упевнено переграв Скалу-1911.
|№
|Букмекер
|Бонус
|Лінк
|1
|
|$100
|На сайт
|2
|2500
|На сайт
|3
|4300
|На сайт
Джерело - Чемпіон.
Львів зіграв внічию з Динамо Тбілісі в рамках контрольного поєдинку на зборах у Туреччині.
Матч завершився з рахунком 0:0.
Контрольний поєдинок
26 січня
ФК Львів - Динамо Тбілісі 0:0
Раніше Рух упевнено переграв Скалу-1911.