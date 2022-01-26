Парижани не можуть оформити трансфер хавбека

Джерело - Get French Football News.

ПСЖ зберігає інтерес до хавбека Тоттенгема Тангі Ндомбеле.

Про це повідомляє Get French Football News.

Проте для придбання 25-річного гравця парижанам спочатку потрібно продати когось зі своїх півзахисників.

Лондонський клуб готовий відпустити француза в оренду, проте ПСЖ доведеться взяти на себе всю його зарплату, заздалегідь розвантаживши відомість.

Для цього ПСЖ потрібно відпустити когось. Однак здійснити це буде непросто, тому що ніхто з футболістів не має наміру йти.

Нагадаємо, Мбаппе повідомить Реалу та ПСЖ про рішення щодо майбутнього після 1/8 ЛЧ.