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ПСЖ не зможе підписати Ндомбеле, якщо не продасть когось

Сьогодні 11:38 198 0
Парижани не можуть оформити трансфер хавбека
ПСЖ не зможе підписати Ндомбеле, якщо не продасть когось
#Ндомбеле, #ПСЖ, #Тоттенгем

Джерело - Get French Football News.

ПСЖ зберігає інтерес до хавбека Тоттенгема Тангі Ндомбеле.

Про це повідомляє Get French Football News.

Проте для придбання 25-річного гравця парижанам спочатку потрібно продати когось зі своїх півзахисників.

Лондонський клуб готовий відпустити француза в оренду, проте ПСЖ доведеться взяти на себе всю його зарплату, заздалегідь розвантаживши відомість.

Для цього ПСЖ потрібно відпустити когось. Однак здійснити це буде непросто, тому що ніхто з футболістів не має наміру йти.

Нагадаємо, Мбаппе повідомить Реалу та ПСЖ про рішення щодо майбутнього після 1/8 ЛЧ.

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