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Мбаппе повідомить Реалу та ПСЖ про рішення щодо майбутнього після 1/8 ЛЧ

Сьогодні 14:13 120 0
Француз ще не визначився де продовжить кар'єру
Мбаппе повідомить Реалу та ПСЖ про рішення щодо майбутнього після 1/8 ЛЧ
#Ліга чемпіонів, #ПСЖ, #Реал Мадрид, #Кіліан Мбаппе

Джерело - Get French Football News.

Нападник Кіліан Мбаппе ще не повідомив ПСЖ та Реалу, яке рішення щодо свого майбутнього він ухвалив.

Про це повідомляє Get French Football News.

Форвард хоче дочекається результату матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між клубами, а вже потім повідомить, з ким він підпише контракт.

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Термін чинної угоди Мбаппе з ПСЖ спливає влітку. Він уже зараз має право підписати попередній контракт з новим клубом.

Нагадаємо, ПСЖ підготував короткостроковий контракт для Мбаппе.

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