Француз ще не визначився де продовжить кар'єру

Джерело - Get French Football News.

Нападник Кіліан Мбаппе ще не повідомив ПСЖ та Реалу, яке рішення щодо свого майбутнього він ухвалив.

Про це повідомляє Get French Football News.

Форвард хоче дочекається результату матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між клубами, а вже потім повідомить, з ким він підпише контракт.

Актуально: Роналду може об'єднатися з Мессі в одній команді

Термін чинної угоди Мбаппе з ПСЖ спливає влітку. Він уже зараз має право підписати попередній контракт з новим клубом.

Нагадаємо, ПСЖ підготував короткостроковий контракт для Мбаппе.