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Новачок Шахтаря Нерес сьогодні має прибути до України

Сьогодні 11:54 327 0
Про трансфер мають оголосити найближчим часом
Новачок Шахтаря Нерес сьогодні має прибути до України
#Нерес, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Аякса Давід Нерес 13 січня має прибути в Україну, щоб залагодити останні формальності та завершити трансфер до Шахтаря.

Про це повідомляє журналіст Марсело Хазан.

Офіційно про перехід мають оголосити найближчим часом.

24-річний гравець підпише контракт до 2026 року, а сума трансферу становитиме 15-17 мільйонів євро.

Шахтар 16 січня вирушить на тренувальний збір. Не виключено, що Нерес вже готовий їхати до Туреччини разоіз новою командою.

Раніше повідомлялося, що Шахтар заплатить 18 млн євро за трансфер Нереса.

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