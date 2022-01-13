Новачок Шахтаря Нерес сьогодні має прибути до України

Про трансфер мають оголосити найближчим часом

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Аякса Давід Нерес 13 січня має прибути в Україну, щоб залагодити останні формальності та завершити трансфер до Шахтаря.

Про це повідомляє журналіст Марсело Хазан.

Офіційно про перехід мають оголосити найближчим часом.

Shakhtar Donetsk 🤝Ajax 🇧🇷 David Neres: brasileiro tem previsão de viagem para esta quinta-feira (13), quando completará últimos trâmites da transferência definitiva.

Acordo entre clubes acertado nos termos que noticiamos na @GoalBR — Marcelo Hazan (@Marcelo_Hazan) January 12, 2022

24-річний гравець підпише контракт до 2026 року, а сума трансферу становитиме 15-17 мільйонів євро.

Шахтар 16 січня вирушить на тренувальний збір. Не виключено, що Нерес вже готовий їхати до Туреччини разоіз новою командою.

Раніше повідомлялося, що Шахтар заплатить 18 млн євро за трансфер Нереса.