Антонов: Для погашення боргу Чорноморець пропонував котедж

Джерело - Чемпіон.
Колишній футболіст Олексій Антонов відмовився від котеджу на Одещині, який пропонували для погашення боргу.
Про це заявив сам ексгравець у випуску Пряма червона.
"Чи правда, що коли були борги у Чорноморці і залишав клуб розраховувалися котеджами? Так. Котеджі будували на Кароліно-Бугаз, це 50 кілометрів від Одеси. Але я там не взяв котедж.
То були б ризиковані інвестиції? Так, мабуть. Хтось з хлопців взяв.
Тоді була така складна ситуація у країні. У всіх хлопців накопилися борги. І вони сказали, що ситуацію можна вирішити нерухомістю. У нас немає грошей, щоб всім відати, але хочуть розрахуватися з боргами. Я вважаю, що у принципі не погана ситуація", - зазначив Антонов.
Раніше Григорчук провів першу пресконференцію після повернення у Чорноморець.
Нагадаємо, у 2013-2014 та 2018 роках Антонов виступав у складі Чорноморця.