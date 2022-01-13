Антонов: Для погашення боргу Чорноморець пропонував котедж

Колишній футболіст Олексій Антонов відмовився від котеджу на Одещині, який пропонували для погашення боргу.

Про це заявив сам ексгравець у випуску Пряма червона.

"Чи правда, що коли були борги у Чорноморці і залишав клуб розраховувалися котеджами? Так. Котеджі будували на Кароліно-Бугаз, це 50 кілометрів від Одеси. Але я там не взяв котедж.

То були б ризиковані інвестиції? Так, мабуть. Хтось з хлопців взяв.

Тоді була така складна ситуація у країні. У всіх хлопців накопилися борги. І вони сказали, що ситуацію можна вирішити нерухомістю. У нас немає грошей, щоб всім відати, але хочуть розрахуватися з боргами. Я вважаю, що у принципі не погана ситуація", - зазначив Антонов.