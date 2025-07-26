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Колишній хавбек збірної Італії близький до переходу в Саудівську Аравію

Олег Дідух — 26 липня 2025, 16:16
Колишній хавбек збірної Італії близький до переходу в Саудівську Аравію
Стефано Сенсі
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Відомий італійський півзахисник Стефано Сенсі близький до переходу в клуб Аль-Дірія з Саудівської Аравії.

Про це повідомляє Альфредо Педулла.

За його інформацією, сторони близькі до укладання угоди, деталі контракту не відомі. Сенсі перебуває у статусі вільного агента з липня поточного року, коли закінчився термін дії його контракту з Монцою. Він виступав за цей клуб з 2022 року.

Сенсі найбільше відомий за виступами за Інтер і Сассуоло. Також захищав кольори Чезени, Сан-Маріно та Сампдорії. В 2018 – 2021 роках провів 9 матчів і забив 3 голи за збірну Італії.

Аль-Дірія виступає у другому за силою дивізіоні чемпіонату Саудівської Аравії.

Раніше повідомлялося про інтерес Аль-Хіляля до форварда Ньюкасла Александера Ісака.

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