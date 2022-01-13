Колишній футболіст Олексій Антонов можливо грав у договірному матчі, не розуміючи це.

Про це заявив сам ексгравець у випуску Пряма червона.

"Є підозра, що коли я грав у латвійському Вентспілсі, був підозрілий президент клубу. Може він не говорячи комусь щось з футболістів, тренер думав був у курсі. У мене є підозра, що деякі матчі у чемпіонаті Латвії були дивними.

Потім коли я залишив клуб там був скандал з Бордо, потім з албанцями в єврокубках, аномальні ставки. Була ситуація. І це тому є підтвердженням.

Якби мені сказали, що це договірний матч, я б ніколи на поле вийшов", - зазначив Антонов.