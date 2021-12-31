Леоненко: Я хочу гордитися Динамо

Колишньому нападнику Динамо Віктору Леоненку не соромно що я говорю про київський клуб у програмі Великий футбол.

Про це заявив сам експерт.

"Мені не соромно що я говорю про Динамо у програмі Великий футбол. Я бачу що є. Я як Динамо ганяю це не говорить про те, що я його ненавиджу, так, як фанати пишуть про вболівальників Шахтаря. Я хочу гордитися Динамо, а не те, що нині. Зараз футболку Динамо і що. Раніше бігали, ахали і автографи брали. Зараз примудрилися зіграти із Зорею. Хоча ще все попереду.

З першого кола розпочинається рубка. Це добре. І Ренат Леонідович сказав: Суркіси хай вболівають за Динамо, а я буду за Шахтар і Шахтар має виграти. І так, мабуть, в Ігоря Михайловича. Луческу б'є тривогу. Динамо скільки - 80 чи 60. Купили Раміреса. Для чого, питання. Підсилив. Так це продовжується скільки років", - зазначив Леоненко.