Крістал Пелес - Норвіч 3:0. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У 20 турі англійської Прем'єр-ліги Крістал Пелес обіграв Норвіч.
Чемпіонат Англії - АПЛ
20 тур, 28 грудня
Крістал Пелес - Норвіч 3:0 (3:0)
Голи: 1:0 - 8 Едуар(П), 2:0 - 38 Матета, 3:0 - 42 Шлупп
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Джерело - Чемпіон.
У 20 турі англійської Прем'єр-ліги Крістал Пелес обіграв Норвіч.
Чемпіонат Англії - АПЛ
20 тур, 28 грудня
Крістал Пелес - Норвіч 3:0 (3:0)
Голи: 1:0 - 8 Едуар(П), 2:0 - 38 Матета, 3:0 - 42 Шлупп