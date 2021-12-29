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Крістал Пелес - Норвіч 3:0. Огляд матчу

Сьогодні 10:58 153 0
Огляд матчу Крістал Пелес - Норвіч
Крістал Пелес - Норвіч 3:0. Огляд матчу
#Крістал Пелес

Джерело - Чемпіон.

У 20 турі англійської Прем'єр-ліги Крістал Пелес обіграв Норвіч.

Чемпіонат Англії - АПЛ

20 тур, 28 грудня

Крістал Пелес - Норвіч 3:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 8 Едуар(П), 2:0 - 38 Матета, 3:0 - 42 Шлупп

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