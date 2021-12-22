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Севілья - Барселона 1:1. Огляд матчу

Сьогодні 09:59 197 0
Огляд матчу Севілья - Барселона
Севілья - Барселона 1:1. Огляд матчу
#Барселона, #Севілья

Джерело - Чемпіон.

Севілья зіграла внічию з Барселоною у перенесеному матчі 4 туру іспанської Ла-Ліги.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

4 тур, 21 грудня

Севілья - Барселона 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 32 Гомез, 1:1 - 45 Араухо

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