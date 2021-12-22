Севілья - Барселона 1:1. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Севілья зіграла внічию з Барселоною у перенесеному матчі 4 туру іспанської Ла-Ліги.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
4 тур, 21 грудня
Севілья - Барселона 1:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 32 Гомез, 1:1 - 45 Араухо
|№
|Букмекер
|Бонус
|Лінк
|1
|
|$100
|На сайт
|2
|2500
|На сайт
|3
|4300
|На сайт
Джерело - Чемпіон.
Севілья зіграла внічию з Барселоною у перенесеному матчі 4 туру іспанської Ла-Ліги.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
4 тур, 21 грудня
Севілья - Барселона 1:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 32 Гомез, 1:1 - 45 Араухо