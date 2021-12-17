Хаві: Не можемо виключати, що Барселона виграє Ла-Лігу

Джерело - Marca.
Барселона буде боротися за титули в цьому сезоні.
Про це заявив головний тренер каталонців Хаві.
"Якщо дивитися на ситуацію реалістично, ми маємо шанси на титули. Не можемо навіть виключати, що виграємо Ла-Лігу. Ми маємо боротися за трофеї", - заявив фахівець.
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"Потрібно продовжувати працювати та вірити в те, що ми робимо. Це правильний шлях. Потрібно боротися за Кубок Іспанії, за Суперкубок та зростати. Емоції марні, потрібен лише прогрес. Це призведе до перемоги", - сказав Хаві.
Нагадаємо, Барселона хоче придбати лівого захисника.