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Тренер збірної Ірландії планує здивувати Україну

Сьогодні 14:55 66 0
Стівен Кенні прокоментував жеребкування Ліги націй
Тренер збірної Ірландії планує здивувати Україну

Джерело - uaf.ua.

Збірна Ірландії налаштовується на боротьбу у групі В1 Ліги націй 2022/23.

Про це розповів тренер національної команди Ірландії Стівен Кенні.

"Моє перше враження – це група з високим рівнем конкуренції. Україна вийшла до чвертьфіналу Євро-2020, Шотландія виграла останні шість матчів, а Вірменія значно покращила свої результати, нещодавно випередивши Ісландію у своїй відбірковій групі на чемпіонат світу.

Усі команди здатні відібрати очки одна в одної, тому на нас чекає цікава боротьба. Ми були в третьому кошику посіву, тому мало хто очікує, що ми виграємо групу. Але це, безумовно, стане для нас справжнім викликом", – відзначив Кенні.

Раніше, став відомий розклад матчів збірної України у Лізі націй.

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