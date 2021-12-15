Промоутер Коммі: Ломаченко – геній

Інтерконтинентальний чемпіон у легкій вазі за версією WBO Василь Ломаченко повністю знищив Річарда Коммі у їх поєдинку.

Про це розповів промоутер ганського боксера Лу Дібелла.

"Я не знаю, як Коммі протримався у 7-му раунді та продовжив бій. Він повернувся і спробував щось зробити. Поєдинок був одностороннім, проте запам'ятається фанам. Я пишаюся Річардом, справжній воїн.

А Ломаченко показав себе генієм, яким він і є. Дуже технічний, особливо у роботі на ногах. Неймовірний виступ Ломи.

Для нього це важлива перемога щодо подальшої боротьби за пояси легкої ваги", - вважає Дібелла.