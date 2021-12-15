Промоутер Коммі: Ломаченко – геній

Джерело - sport.ua.
Інтерконтинентальний чемпіон у легкій вазі за версією WBO Василь Ломаченко повністю знищив Річарда Коммі у їх поєдинку.
Про це розповів промоутер ганського боксера Лу Дібелла.
"Я не знаю, як Коммі протримався у 7-му раунді та продовжив бій. Він повернувся і спробував щось зробити. Поєдинок був одностороннім, проте запам'ятається фанам. Я пишаюся Річардом, справжній воїн.
А Ломаченко показав себе генієм, яким він і є. Дуже технічний, особливо у роботі на ногах. Неймовірний виступ Ломи.
Для нього це важлива перемога щодо подальшої боротьби за пояси легкої ваги", - вважає Дібелла.
Нагадаємо, Ломаченко доніс 58,2% силових ударів у бою проти Річарда Коммі.