Ломаченко декласував Коммі у бою за інтерконтинентальний пояс чемпіона за версією WBO
Сьогодні 06:52 3489 1
Нью-Йорк Сіті у серії пенальті переміг Портленд і здобув титул чемпіона МЛС
Сьогодні 10:24 148
Ломаченко: Готовий їхати до Австралії та битися за титул абсолютного чемпіона світу
Сьогодні 10:09 282
Олівейра задушив Пор'є, Нуньєс програла Пеньє. Результати UFC 269
Сьогодні 09:58 181
Нуньєс сенсаційно поступилася Пеньї та втратила пояс у найлегшій вазі на UFC 269
Сьогодні 08:42 227
Ломаченко переміг Коммі: найкращі моменти бою
Сьогодні 08:30 1481 2
Олівейра задушив Пор'є та захистив пояс UFC
Сьогодні 08:06 420
Ломаченко - Коммі: огляд бою
Сьогодні 07:16 2101
Ломаченко - Коммі: Як це було
Сьогодні 06:49 43295
Андерсон нокаутував Тесленка в другому раунді
Сьогодні 05:34 1494 1
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Блоги
Ф'юрі вийшов на ринг перед боєм Ломаченка і заспівав
Ф'юрі вийшов на ринг перед боєм Ломаченка і заспівав Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:21 206
Ломаченко знехтував українським прапором після перемоги над Коммі
Ломаченко знехтував українським прапором після перемоги над Коммі Андрій Твердохліб
Сьогодні 08:48 4218 3
Ломаченко переміг Коммі: найкращі моменти бою
Ломаченко переміг Коммі: найкращі моменти бою Андрій Твердохліб
Сьогодні 08:30 1477 2
Ломаченко відправив Коммі в нокдаун у 7 раунді, однак не зміг добити ганця
Ломаченко відправив Коммі в нокдаун у 7 раунді, однак не зміг добити ганця Андрій Твердохліб
Сьогодні 06:59 1209
Ломаченко провів ефектну комбінацію в другому раунді бою з Коммі, ганець ледь не опинився на настилі
Ломаченко провів ефектну комбінацію в другому раунді бою з Коммі, ганець ледь не опинився на настилі Андрій Твердохліб
Сьогодні 06:17 2509
Андерсон нокаутував Тесленка: відео нокауту
Андерсон нокаутував Тесленка: відео нокауту Андрій Твердохліб
Сьогодні 05:52 1887
Суперник українського боксера епатажно вийшов на ринг в шубі та з тростиною
Суперник українського боксера епатажно вийшов на ринг в шубі та з тростиною Андрій Твердохліб
Сьогодні 05:18 683
Ломаченко прибув у Madison Square Garden на поєдинок проти Коммі
Ломаченко прибув у Madison Square Garden на поєдинок проти Коммі Андрій Твердохліб
Сьогодні 04:48 368
Бауза жорстко нокаутував Вілльямса в андеркарді бою Ломаченко - Коммі
Бауза жорстко нокаутував Вілльямса в андеркарді бою Ломаченко - Коммі Андрій Твердохліб
Сьогодні 04:40 492
Ми пам'ятаємо! 49 років тому народився Андрій Гусін
Ми пам'ятаємо! 49 років тому народився Андрій Гусін Valeriy Ruchka
Вчора 23:15 2149
Гучні скандали англійського футболу через ставки. Частина перша
Гучні скандали англійського футболу через ставки. Частина перша Harry BettMan
Вчора 22:07 286
Уболівальник вибіг на поле під час матчу жіночих команд і дістав на горіхи від гравчині
Уболівальник вибіг на поле під час матчу жіночих команд і дістав на горіхи від гравчині Андрій Твердохліб
Вчора 21:57 623
Півзахисник Олександрії отримав жахливу травму в грі з Шахтарем
Півзахисник Олександрії отримав жахливу травму в грі з Шахтарем Андрій Твердохліб
Вчора 21:42 548
У Краматорську встановили пам'ятник 16-річному футболісту, якого вбили бойовики ДНР
У Краматорську встановили пам'ятник 16-річному футболісту, якого вбили бойовики ДНР Андрій Твердохліб
Вчора 15:20 989
Ф'юрі зателефонував Усику та пообіцяв прийти за ним
Ф'юрі зателефонував Усику та пообіцяв прийти за ним Стас Лысак
Вчора 13:33 1285
ВІДЕО. Легендарний гол Андрія Гусіна в ворота збірної Греції
ВІДЕО. Легендарний гол Андрія Гусіна в ворота збірної Греції Андрій Твердохліб
Вчора 12:56 10562 1
Хороше спортивне місце: Білодід розпочала новий тренувальний табір
Хороше спортивне місце: Білодід розпочала новий тренувальний табір Віктор Слюсаренко
10.12.2021 22:23 399
Промоутерська компанія запропонувала Селезньову й Сенківу з'ясувати відносини в октагоні
Промоутерська компанія запропонувала Селезньову й Сенківу з'ясувати відносини в октагоні Андрій Твердохліб
10.12.2021 21:22 850 1
Перелом? Колишній голкіпер збірної України показав загіпсовану руку
Перелом? Колишній голкіпер збірної України показав загіпсовану руку Віктор Слюсаренко
10.12.2021 21:09 869
Перша дуель поглядів у Ломаченка, коли боксери посміхалися один одному
Перша дуель поглядів у Ломаченка, коли боксери посміхалися один одному Віктор Слюсаренко
10.12.2021 20:44 3994
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
11:47 Футбол Портленд Тімберс - Нью-Йорк Сіті 1:1. Огляд фіналу МЛС 37
11:31 Хокей Вашингтон здолав Баффало, Піттсбург переміг Анагайм. Результати матчів НХЛ 95
11:16 Бокс Ломаченко завдав 248 точних ударів у бою з Коммі 198
11:00 Інше Мазепін здав позитивний тест на коронавірус напередодні Гран-прі Абу-Дабі 164
10:45 Баскетбол Сакраменто з Ленем поступилося Клівленду, Філадельфія переграла Голден Стейт. Результати матчів НБА 129
10:24 Пряма трансляція Чемпіонат Португалії. Фамалікан - Бенфіка: онлайн-трансляція. LIVE 453
10:24 Пряма трансляція Ла-Ліга. Реал - Атлетико: онлайн-трансляція. LIVE 429
10:24 Футбол Нью-Йорк Сіті у серії пенальті переміг Портленд і здобув титул чемпіона МЛС 148
10:23 Пряма трансляція Серія А. Верона - Аталанта: онлайн-трансляція. LIVE 437
10:21 Блог Ф'юрі вийшов на ринг перед боєм Ломаченка і заспівав 210
10:09 Бокс Ломаченко: Готовий їхати до Австралії та битися за титул абсолютного чемпіона світу 282
09:58 ММА Олівейра задушив Пор'є, Нуньєс програла Пеньє. Результати UFC 269 181
09:49 Бокс Усик зустрівся віч-на-віч із Ф'юрі 478
09:46 Футбол Динамо прийме Зорю. Розклад матчів УПЛ 332
09:30 Футбол Норвіч - Манчестер Юнайтед 0:1. Огляд матчу 219
09:15 Бокс Камбосос: Чекаю на бій проти Ломаченка, Хейні або Гарсії в 2022 році 369
08:59 Баскетбол Сакраменто з Ленем поступилося Клівленду в чемпіонаті НБА 221
08:48 Блог Ломаченко знехтував українським прапором після перемоги над Коммі 4237 3
08:42 ММА Нуньєс сенсаційно поступилася Пеньї та втратила пояс у найлегшій вазі на UFC 269 227
08:30 Блог Ломаченко переміг Коммі: найкращі моменти бою 1481 2
08:27 Бокс Коммі відправився до лікарні після бою з Ломаченком 842
08:06 ММА Олівейра задушив Пор'є та захистив пояс UFC 420
08:01 Бокс Ломаченко натякнув на бій з Камбососом у 2022 році 520
07:34 Бокс Редкач привітав Ломаченка з перемогою 851
07:16 Бокс Ломаченко - Коммі: огляд бою 2101

Ломаченко завдав 248 точних ударів у бою з Коммі

Сьогодні 11:16 198 0
Стала відома статистика бою Ломаченко - Коммі
Ломаченко завдав 248 точних ударів у бою з Коммі
#Ломаченко, #Коммі

Джерело - Чемпіон.

Василь Ломаченко завдав 554 удари в бою з Річардом Коммі за пояс інтерконтинентального чемпіона у легкій вазі за версією WBO у легкій вазі, 248 з яких стали точними.

Про це повідомляє CompuBox.

Ломаченко реалізував 45% своїх ударів, з них 60 джебів та 188 сильних ударів. 36 ударів було завдано у 7-му раунді.

  АктуальноЛомаченко переміг Коммі: найкращі моменти бою

У той же час Коммі зміг реалізувати лише 12% ударів - 73 з 614.

Нагадаємо, Коммі відправився до лікарні після бою з Ломаченком.

Коментарі ()