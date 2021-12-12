Стала відома статистика бою Ломаченко - Коммі

Джерело - Чемпіон.

Василь Ломаченко завдав 554 удари в бою з Річардом Коммі за пояс інтерконтинентального чемпіона у легкій вазі за версією WBO у легкій вазі, 248 з яких стали точними.

Про це повідомляє CompuBox.

Ломаченко реалізував 45% своїх ударів, з них 60 джебів та 188 сильних ударів. 36 ударів було завдано у 7-му раунді.

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У той же час Коммі зміг реалізувати лише 12% ударів - 73 з 614.

Нагадаємо, Коммі відправився до лікарні після бою з Ломаченком.