Джерело - Чемпіон.
Президент Барселони Жоан Лапорта провів зустріч з агентом Міно Райолою
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Зустріч відбулася у Турині, куди делегація каталонців прибула з приводу вручення Педрі призу Golden Boy.
Лапорта обговорив з Райолою можливий перехід нападника дортмундської Боруссії Ерлінга Голанда.
Президент Барселони попросив агента знизити суму комісії, яку він вимагатиме за перехід, а також розповів, що Голанд стане важливою фігурою у новому проекті Хаві у разі переходу.
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