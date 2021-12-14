Каталонський клуб хоче оформити трансфер норвежця

Джерело - Чемпіон.

Президент Барселони Жоан Лапорта провів зустріч з агентом Міно Райолою

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Зустріч відбулася у Турині, куди делегація каталонців прибула з приводу вручення Педрі призу Golden Boy.

Лапорта обговорив з Райолою можливий перехід нападника дортмундської Боруссії Ерлінга Голанда.

Президент Барселони попросив агента знизити суму комісії, яку він вимагатиме за перехід, а також розповів, що Голанд стане важливою фігурою у новому проекті Хаві у разі переходу.

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