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Агуеро оголосить про завершення кар'єри

Сьогодні 13:51 179 0
У Агуеро виникли проблеми з серцем
Агуеро оголосить про завершення кар'єри
#Агуеро, #Барселона

Джерело - Marca.

Нападник Барселони Серхіо Агуеро незабаром оголосить про завершення кар'єри.

Про це повідомляє Marca.

У середу відбудеться захід, на якому офіційно оголосять про це рішення.

У Агуеро виникли проблеми з серцем. Він не зміг дограти матч з Алавесом 30 жовтня, і з того часу проходив реабілітацію.

Спочатку повідомлялося про термін 3 місяці для відновлення гравця, але пізніше з'ясувалося, що проблема серйозніша, ніж передбачалося.

Нагадаємо, Барселона цікавиться найкращим бомбардиром Ліги конференцій.

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