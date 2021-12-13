Джерело - Marca.
Нападник Барселони Серхіо Агуеро незабаром оголосить про завершення кар'єри.
Про це повідомляє Marca.
У середу відбудеться захід, на якому офіційно оголосять про це рішення.
У Агуеро виникли проблеми з серцем. Він не зміг дограти матч з Алавесом 30 жовтня, і з того часу проходив реабілітацію.
Спочатку повідомлялося про термін 3 місяці для відновлення гравця, але пізніше з'ясувалося, що проблема серйозніша, ніж передбачалося.
Нагадаємо, Барселона цікавиться найкращим бомбардиром Ліги конференцій.