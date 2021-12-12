Футбол обігнав хокей за популярністю у США

У Північний Америці зростає популярність футболу

Джерело - Daily Mail.

Футбол обійшов хокей за популярністю у США та вийшов на 4-е місце серед усіх видів спорту – після американського футболу, баскетболу та бейсболу.

Про це повідомляє Daily Mail.

Зростання популярності футболу в країні відображає крупну угоду на 2 мільярди фунтів між АПЛ і американською телекомпанією NBC.

Крім того, ЧС-2026, який відбудеться в США, Канаді та Мексиці, також може сприяти збільшенню інтересу жителів регіону до футболу.

Нагадаємо, Нью-Йорк Сіті у серії пенальті переміг Портленд і здобув титул чемпіона МЛС.