Джерело - beIN Sports.
Барселона може розлучитися з кількома футболістами через невихід у плей-оф Ліги чемпіонів.
Про це повідомляє журналіст Жерар Ромеро.
Плануючи бюджет на нинішній сезон, керівники Барси розраховували на вихід у плей-оф турніру та розраховували на гроші, які б принесло клубу участь у вирішальних матчах Ліги чемпіонів.
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Проте синьо-гранатові посіли 3-е місце у групі та вилетіли до Ліги Європи. Щоб нівелювати втрати, взимку "блаугранас" планують розлучитися з кількома гравцями.
Каталонський клуб може продати Френкі де Йонг, Марк-Андре тер Штеген та Серджіньо Деста.
Нагадаємо, Фаті не зможе зіграти за Барселону цього року.