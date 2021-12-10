Каталонці розраховували на потрапляння в 1/8 Ліги чемпіонів

Джерело - beIN Sports.

Барселона може розлучитися з кількома футболістами через невихід у плей-оф Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє журналіст Жерар Ромеро.

Плануючи бюджет на нинішній сезон, керівники Барси розраховували на вихід у плей-оф турніру та розраховували на гроші, які б принесло клубу участь у вирішальних матчах Ліги чемпіонів.

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Проте синьо-гранатові посіли 3-е місце у групі та вилетіли до Ліги Європи. Щоб нівелювати втрати, взимку "блаугранас" планують розлучитися з кількома гравцями.

Каталонський клуб може продати Френкі де Йонг, Марк-Андре тер Штеген та Серджіньо Деста.

Нагадаємо, Фаті не зможе зіграти за Барселону цього року.