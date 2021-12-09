Барселона не вийшла до плей-оф Ліги чемпіонів вперше за 21 рік

Джерело - Чемпіон.

У шостому турі Ліги чемпіонів сезону 2021/22 років Барселона зазнала розгромної поразки від Баварії (0:3) і вилетіла з турніру.

Цьому допомогла перемога Бенфіки над Динамо. Барселона буде виступати у плей-оф Ліги Європи.

Відзначимо, що востаннє Барселона не виходила з групи Ліги чемпіонів ще у сезоні 2000/2001 років. Тоді синьо-гранатові посіли третє місце в групі, пропустивши вперед Мілан та Лідс.

Барселона того сезону, потрапивши до Кубка УЄФА, дійшла до півфіналу, де поступилася майбутньому володареві трофею Ліверпулю (0:0, 0:1).

Зазначимо, що того сезону за каталонців грав нинішній головний тренер команди Хаві.