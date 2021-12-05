Журналіст: Яремчук ніколи не був серед трансферних цілей Барселони

Український форвард Роман Яремчук не входить і ніколи не входив у сферу інтересів Барселони.

Про це розповів журналіст Cadena SER Сантьяго Овальє.

Прізвище форварда збірної України ніколи не фігурувало у списку потенційних підсилень каталонського клубу, попри інформацію Diario Gol, яке стверджувало протилежне.

Нагадаємо, у поточному сезоні українець провів за Бенфіку 18 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи і віддав 4 асисти. Його контракт з орлами чинний до 30 червня 2026 року. Transfermarkt оцінює гравця у 17,5 млн євро.