Джерело - sport.ua.
Нападник Бенфіки та збірної України Роман Яремчук зацікавив каталонську Барселону.
Про це повідомляє Diario Gol.
Українець сподобався президенту блаугранас Жоану Лапорті, який у січні має на меті підсилити атакувальну лінію команди.
Спочатку Барселона стежила за іншим форвардом Бенфіки уругвайцем Дарвіном Нуньєсом, проте виставлений португальцями цінник у 60 мільйонів євро здався каталонцям надмірно завищеним.
Яремчук, як очікується, обійдеться Барселоні набагато дешевше, а також зможе додати команді варіативності в атаках за рахунок своєї антропометрії.
Головний тренер Барселони Хаві поки що не впевнений щодо доцільності трансферу Яремчука, і українець зараз не є пріоритетним варіантом на ринку для каталонців, але блаугранас продовжать тримати руку на пульсі.
Цього сезону Роман Яремчук провів у складі Бенфіки 18 матчів, у яких забив 4 м'ячі і віддав 4 результативні передачі.
Раніше, Барселона може продати Дембеле вже взимку.