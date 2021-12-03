Каталонський клуб шукає варіант підсилення атаки за прийнятну суму

Нападник Бенфіки та збірної України Роман Яремчук зацікавив каталонську Барселону.

Про це повідомляє Diario Gol.

Українець сподобався президенту блаугранас Жоану Лапорті, який у січні має на меті підсилити атакувальну лінію команди.

Спочатку Барселона стежила за іншим форвардом Бенфіки уругвайцем Дарвіном Нуньєсом, проте виставлений португальцями цінник у 60 мільйонів євро здався каталонцям надмірно завищеним.

Яремчук, як очікується, обійдеться Барселоні набагато дешевше, а також зможе додати команді варіативності в атаках за рахунок своєї антропометрії.

Головний тренер Барселони Хаві поки що не впевнений щодо доцільності трансферу Яремчука, і українець зараз не є пріоритетним варіантом на ринку для каталонців, але блаугранас продовжать тримати руку на пульсі.

Цього сезону Роман Яремчук провів у складі Бенфіки 18 матчів, у яких забив 4 м'ячі і віддав 4 результативні передачі.

Раніше, Барселона може продати Дембеле вже взимку.