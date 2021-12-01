Прогноз на матч МЮ - Арсенал. Все ще дербі

Джерело - Чемпіон.

Поки чемпіонати різних країн готуються до зимової паузи, в англійській Прем’єр-лізі змагання йдуть повним ходом. І подивитися цікавий матч можна навіть посеред тижня. Зокрема, 2 грудня відбудеться гра Манчестер Юнайтед - Арсенал (початок о 22:15).

На жаль, зараз ці команди не претендують на чемпіонство, але їх матчі все ще носять статус дербі, і не дарма. Тим паче, що турнірні очки їм все одно не завадять. Арсенал ділить четверту сходинку з Вест Гемом, поступаючись команді Андрія Ярмоленка за різницею м’ячів. Манчестер Юнайтед взагалі восьмий. При цьому напередодні у команді змінився тренер. Замість Сульшера тренерський місток очолив німець Ральф Ранґнік. Щоправда, керуватиме командою Майкл Каррік, поки новий головний тренер не отримає робочу візу. Більш того, його призначили лише до кінця сезону. За цей час він має показати, чи здатен впоратися з роллю кризового менеджера.

Взагалі, Манчестер Юнайтед давно не може виграти в Арсенала, в останніх п’яти матчах було три перемоги канонірів та дві нічиї. Наразі аналітики Parimatch дають 47% на перемогу господарів та 27% на те, що виграють гості (нічия оцінюється у 26%).

Манчестер Юнайтед дійсно виглядає перспективніше. Так, команда не змогла зачепитися за боротьбу за чемпіонство, але суттєво посилила склад і багато хто вважає, що з часом результат прийде. Криза Арсеналу триває довше. Також не на користь канонірів говорить статистика цього сезону у матчах з іншими грандами: Челсі (0:2), Манчестер Сіті (0:5), Ліверпуль (0:4). До того ж гра пройде в Манчестері, і цей фактор точно має зіграти на користь червоних дияволів.