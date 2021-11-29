Альянс у більшості переграв Краматорськ у 20 турі Першої ліги

Джерело - Чемпіон.
Альянс переграв Краматорськ у рамках 20 туру Першої ліги.
Поєдинок завершився з рахунком 0:2.
Чемпіонат України - Перша ліга
20 тур, 29 листопада
Краматорськ - Альянс 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 45 Шарай, 0:2 - 81 Агапов
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Джерело - Чемпіон.
Альянс переграв Краматорськ у рамках 20 туру Першої ліги.
Поєдинок завершився з рахунком 0:2.
Чемпіонат України - Перша ліга
20 тур, 29 листопада
Краматорськ - Альянс 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 45 Шарай, 0:2 - 81 Агапов