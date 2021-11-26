Циганик: Орендовані? Динамо та Шахтар крадуть юнаків по всій Україні

Журналіст Ігор Циганик підтримує ініціативу УАФ обмежити кількість орендованих в УПЛ.

Про це заявив сам журналіст.

"Шахтар та Динамо теж страждають через кількість гравців. Якщо їм не дадуть змоги віддавати в оренди, то доведеться розривати контракти з футболістами, їх надто багато, вони не отримують ігрової практики. Ось вони і роздають по орендах. Суть у тому, що вони не вірять у цих гравців, але не хочуть, щоб вони виходили проти них. Їм ці гравці не потрібні. І правильно, що є пропозиція обмежити кількість орендованих.

І тоді Динамо та Шахтарю доведеться позбавлятися футболістів: віддавати безкоштовно, продавати, шукати інші можливості. А всіх цих молодих гравців вони крадуть по всій країні.

У того тренера, у цього тренера, у тій школі, у цій школі. Динамо та Шахтар набирають дітей з 7 років. Скільки 7-річних потім дійдуть хоч би до 17 років у школах Динамо та Шахтаря? Нуль. Тому що потім Динамо та Шахтар збирають найкращих юнаків 14 та 15 років по всій Україні.

А потім не дозволяють їм грати проти себе", - зазначив Циганик.