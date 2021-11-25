Джерело - УЄФА.
Молдавський Шериф поступився Реалу в рамках 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів (0:3).
Головний тренер Юрій Вернидуб прокоментував поразку своєї команди та вихід до плей-оф Ліги Європи.
"Ми програли великому клубу 0:3, але я радий за хлопців. Якість гри була не гірша, ніж у Мадриді. Але тоді ми виграли, а зараз програли. Моменти були, шкода, що не змогли забити", - заявив фахівець.
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"Третє місце у групі та вихід у весняну стадію Ліги Європи – великий плюс для Шерифа, - сказав Вернидуб.
Нагадаємо, Інтер розібрався з Шахтарем.