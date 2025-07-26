Голден Стейт розраховує, що Кумінга допоможе клубу отримати Янніса

Голден Стейт Ворріорз не збираються просто так відмовлятися від Джонатана Кумінги через фактор Янніса Адетокумбо.

Про це повідомляє The San Francisco Standard.

Кумінга залишається обмежено вільним агентом, оскільки сторони не можуть погодити умови нового контракту. Поки гравець бажає заробляти 30 мільйонів доларів на сезон, франшиза не готова дати йому ці гроші.

І хоча "воїни" вже могли б відмовитися від нього, є кілька причин, чому вони цього ще не зробили. І одна з них – це Янніс Адетокумбо.

За інформацією джерела, Ворріорз намагаються зберегти кожен актив, який у них є, щоб бути готовими, якщо "Грік Фрік" захоче залишити Мілуокі.

Це не означає, що "воїни очікують, що Янніс збирається змінити команду, або що вони вважають себе головними на нього фаворитами. Але існує ймовірність того, що саме від активів Голден Стейт залежатиме, чи зможе клуб задовольнити вимоги Бакс.

Нагадаємо, що колишній гравець національної збірної України гратиме в іспанському клубі.

Раніше стало відомо, чому Богдан Близнюк не гратиме за "синьо-жовтих" під керівництвом Айнарса Багатскіса.