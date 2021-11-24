Манчестер Сіті із Зінченком обіграв ПСЖ, Реал розгромив Шериф. Результати 5 туру Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі п'ятого туру групового раунду Ліги чемпіонів.
Український гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко розпочав матч проти ПСЖ з перших хвилин та був замінений на 54-й хвилині гри.
Атлетіко - Мілан 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 87 Мессіас
Ліверпуль - Порту 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 52 Алькантара, 2:0 - 70 Салах
Група А
Манчестер Сіті - ПСЖ 2:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 50 Мбаппе, 1:1 - 63 Стерлінг, 2:1 - 76 Жезус
Брюгге - РБ Лейпциг 0:5 (0:4)
Голи: 0:1 - 12 Нкунку, 0:2 - 17 Форсберг, 0:3 - 26 Сілва, 0:4 - 45+1 Форсберг, 0:5 - 90+3 Нкунку
Група С
Спортінг - Боруссія Дортмунд 3:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 30 Педру, 2:0 - 39 Педру, 3:0 - 81 Порро, 3:1 - 90+3 Мален
Група D
Шериф - Реал Мадрид 0:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 30 Алаба, 0:2 - 45+1 Кроос, 0:3 - 56 Бензема
Раніше, Інтер розібрався з Шахтарем у Лізі чемпіонів.