Манчестер Сіті із Зінченком обіграв ПСЖ, Реал розгромив Шериф. Результати 5 туру Ліги чемпіонів

Результати 5 туру Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі п'ятого туру групового раунду Ліги чемпіонів.

Український гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко розпочав матч проти ПСЖ з перших хвилин та був замінений на 54-й хвилині гри.

Ліга чемпіонів УЄФА 2021/22

5 тур, 24 листопада

Група В

Атлетіко - Мілан 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 87 Мессіас

Ліверпуль - Порту 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 52 Алькантара, 2:0 - 70 Салах

Група А

Манчестер Сіті - ПСЖ 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 50 Мбаппе, 1:1 - 63 Стерлінг, 2:1 - 76 Жезус

Брюгге - РБ Лейпциг 0:5 (0:4)

Голи: 0:1 - 12 Нкунку, 0:2 - 17 Форсберг, 0:3 - 26 Сілва, 0:4 - 45+1 Форсберг, 0:5 - 90+3 Нкунку

Група С

Спортінг - Боруссія Дортмунд 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 30 Педру, 2:0 - 39 Педру, 3:0 - 81 Порро, 3:1 - 90+3 Мален

Група D

Шериф - Реал Мадрид 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 30 Алаба, 0:2 - 45+1 Кроос, 0:3 - 56 Бензема

Раніше, Інтер розібрався з Шахтарем у Лізі чемпіонів.