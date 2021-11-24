Тренер Челсі розповів про пошкодження в гравців своєї команди

Джерело - офіційний сайт Челсі.

Гравці Челсі Нголо Канте та Бен Чілвелл отримали травми коліна в матчі Ліги чемпіонів з Ювентусом (0:4).

Про це розповів наставник "пенсіонерів" Томас Тухель.

"Чілвелл поскаржився на сильний гострий біль у коліні. Зараз він почувається трохи краще, але все ж таки більш точно ми зможемо судити після завтрашнього поглибленого обстеження. Будемо сподіватись на краще", - заявив фахівець.

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"З Канте схожа ситуація. Він підвернув коліно, але сподіватимемося, що все не настільки серйозно. Повторюся, сподіватимемося на краще", - сказав Тухель.

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