Джерело - офіційний сайт Челсі.
Гравці Челсі Нголо Канте та Бен Чілвелл отримали травми коліна в матчі Ліги чемпіонів з Ювентусом (0:4).
Про це розповів наставник "пенсіонерів" Томас Тухель.
"Чілвелл поскаржився на сильний гострий біль у коліні. Зараз він почувається трохи краще, але все ж таки більш точно ми зможемо судити після завтрашнього поглибленого обстеження. Будемо сподіватись на краще", - заявив фахівець.
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"З Канте схожа ситуація. Він підвернув коліно, але сподіватимемося, що все не настільки серйозно. Повторюся, сподіватимемося на краще", - сказав Тухель.
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