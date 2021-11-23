Сане: Кілька футболістів Динамо могли б грати у Баварії

Декілька гравців Динамо могли б виступати за Баварію.

Про це заявив хавбек мюнхенців Лерой Сане напередодні матчу 5-го туру Ліги чемпіонів.

"Я думаю, що Динамо має справді хороших футболістів у складі. Є кілька сильних виконавців у атаці. Звісно, я не бос Баварії, щоб вирішувати, хто може грати за нашу команду. Але майстерні гравці в Динамо є. Декілька їхніх футболістів могли б грати за Баварію", - заявив Сане.