Тренер Шахтаря пояснив конфлікт Де Дзербі з Кучуком

Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі не порозумівся з наставником Руху Леонідом Кучуком.

Про це розповів асистент італійця Давіде Поссанціні в ефірі Футбол 1.

У середині другого тайму італійський фахівець довго щось кричав на адресу лави Руху, а потім попрямував у бік господарської команди. Втрутитися довелося четвертому арбітру, який зупинив похід Де Дзербі і закликав його повернутися на свою лаву для запасних.

"Конфлікт Де Дзербі та Кучука? Думаю, що Де Дзербі просто зайшов за лінію поля і, можливо, було непорозуміння між ним і Кучуком. Він не знає мови, може, вони не зрозуміли одне одного. Він отримав другу жовту, бо надто емоційно реагував після голу.

Чому Де Дзербі не прийшов на пресконференцію? Йому жаль, що він отримав червону картку. Навіть не знаю, чи буде потім у нього мотивація. Я знаю Роберто, він завжди дуже чесний з арбітрами. Я думаю, що вони просто не зрозуміли одне одного. Я тоді біг на поле і не помітив, що зробив Роберто", – розповів Поссанціні.