УПЛ. Шахтар вирвав перемогу у Руху у 15 турі

Гірники наприкінці зустрічі забили два голи

Джерело - Чемпіон.

У матчі 15-го туру української Прем’єр-Ліги донецький Шахтар переграв львівський Рух.

Матч завершився 2:0. Обидва голи були забиті наприкінці зустрічі.

Чемпіонат України - УПЛ

15 тур, 20 листопада

Шахтар - Рух 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 85 Антоніо, 2:0 - 88 Тете

Шахтар: Анатолій Трубін, Додо, Майкон де Андраде, Маркос Антоніо, Марлос (Педріньйо 57), Тете, Михайло Мудрик (Манор Соломон 57), Микола Матвієнко, Ісмаїлі, Валерій Бондар, Фернандо дос Сантос Педро (Даніїл Сікан 57)

Рух: Юрій Паньків, Юрій Климчук, Ярослав Мартинюк (Роман Карасюк 75), Богдан Бойчук (Василь Рунич 65), Максим Білий, Фабрісіо Альваренга (Остап Притула 65), Роман Дідик, Мілош Стаменкович, Марко Сапуга (Валерій Федорчук 54), Віталій Роман

Попередження: Роман Дідик 40, Богдан Бойчук 59, Фабрісіо Альваренга 65

Раніше, Де Дзербі підтвердив інтерес Шахтаря до аргентинського форварда.