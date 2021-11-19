 Ярмоленко та Яремчук - найкращі бомбардири збірної України у 2021 | Футбол | Champion.com.ua
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Ярмоленко та Яремчук стали найкращими бомбардирами збірної України у 2021-му році

Сьогодні 11:07 188 0
Яремчук - найкращий бомбардир збірної України у відборі на ЧС-2022
Ярмоленко та Яремчук стали найкращими бомбардирами збірної України у 2021-му році
#Ярмоленко, #Яремчук, #Збірна України

Джерело - Sport.ua.

Півзахисник Вест Гема Андрій Ярмоленко та нападник Бенфіки Роман Яремчук стали найкращими бомбардирами збірної України у 2021 році.

Про це повідомляє sport.ua.

Обидва забили по 6 м'ячів. Яремчук у 2-й раз став найкращим бомбардиром року, а Ярмоленко – вже 7-й раз.

Таким чином Ярмоленко повторив досягнення Андрія Шевченка, який також досягав цього 7 разів.

Нагадаємо, Яремчук - найкращий бомбардир збірної України у відборі на ЧС-2022.

Раніше збірна України обіграла Боснію і Герцеговину у матчі року.

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