Яремчук - найкращий бомбардир збірної України у відборі на ЧС-2022

Півзахисник Вест Гема Андрій Ярмоленко та нападник Бенфіки Роман Яремчук стали найкращими бомбардирами збірної України у 2021 році.

Про це повідомляє sport.ua.

Обидва забили по 6 м'ячів. Яремчук у 2-й раз став найкращим бомбардиром року, а Ярмоленко – вже 7-й раз.

Таким чином Ярмоленко повторив досягнення Андрія Шевченка, який також досягав цього 7 разів.

Нагадаємо, Яремчук - найкращий бомбардир збірної України у відборі на ЧС-2022.

Раніше збірна України обіграла Боснію і Герцеговину у матчі року.