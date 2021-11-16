Збірна України обіграла Боснію і Герцеговину у матчі року

Збірна України вийшла у плей-оф кваліфікації ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Збірна України на виїзді обіграла національну команду Боснії і Герцоговини в останньому матчі групового етапу відбору на чемпіонат світу-2022.

Матч завершився з рахунком 2:0 на користь українців.

Рахунок у матчі був відкритий на 59-й хвилині, Циганков виконав простріл з лівого флангу на Ямоленка, але м'яч відскочив на Зінченка, який пробив у пусті ворота боснійців.

Збірна України подвоїла перевагу під час контратаки на 79-й хвилині гри - Шапаренко вивів Довбика сам на сам з голкіпером. Артем спокійно реалізував момент, пробивши у ближній кут воріт

Перемога дозволила українцям зайняти другу сходинку у групі D та вийти у плей-оф кваліфікації.

Чемпіонат світу 2022

Кваліфікація, Група D

16 листопада

Боснія і Герцоговина - Україна 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 59 Зінченко, 0:2 - 79 Довбик

Боснія і Герцеговина: Васіль, Ахмедходжич, Хаджикадунич, Ковачевич (к), Сушич, Хаджиахметович (Налич, 71), Гояк (Цимірот, 64), Прцич (Крунич, 64), Стеванович, Менало (Превляк, 71), Демірович (Кодро, 80).

Запасні: Шехич, Пірич, Чівич, Йовічич, Санічанин, Зількич, Ціпетич.

Україна: Бущан, Тимчик, Забарний, Матвієнко, Соболь (Шапаренко, 64), Степаненко, Зінченко, Маліновський (Сидорчук, 81), Циганков (Зубков, 75), Ярмоленко (к) (Караваєв, 82), Яремчук (Довбик, 75).

Запасні: Пятов, Різник, Качараба, Кривцов, Буяльський, Гармаш, Коваленко.

Попереджені: Демірович (65), Хаджикадунич (90+3) — Забарний (65).

Раніше, визначилися потенційні суперники збірної України у плей-оф відбору ЧС-2022.