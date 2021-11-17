Загалом українці забили 11 голів у 8-ми матчах

Джерело - Чемпіон.

На груповій стадії відбору на ЧС-2022 найкращим бомбардиром збірної України є Роман Яремчук.

Він забив три голи. Двічі відзначився Андрій Ярмоленко. Артем Довбик, Олександр Зінченко, Жуніор Мораес, Сергій Сидорчук, Данило Сікан та Микола Шапаренко забили по одному голу. Відзначимо, що Роман Яремчук зробив одну результативну передачу. Віктор Циганков у свій актив заніс два асисти.

Загалом українці забили 11 голів у 8-ми матчах. При цьому гравці збірної України забивали у кожному матчі. Більше двох голів забити не вдавалося.

У цьому відборі збірна України пропустила вісім голів. У семи матчах з восьми українці пропускали голи. Лише одного разу, в останньому турі на виїзді з Боснією і Герцеговиною, голкіпер українців втримав ворота недоторканими. Цим голкіпером став Георгій Бущан, який став найкращим гравцем матчу (отримав приз Лев Матчу).

Результати матчів збірної України:

24 березня. Франція - Україна 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 19 Грізманн, 1:1 - 57 Сидорчук

28 березня. Україна - Фінляндія 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 80 Мораес (передачу зробив Караваєв), 1:1 - 89 Пуккі (пен)

31 березня. Україна - Казахстан 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 20 Яремчук (Зінченко), 1:1 - 59 Мужиков

1 вересня. Казахстан - Україна 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 2 Яремчук, 1:1 - 74 Валіуллін, 1:2 - 90+3 Сікан, 2:2 - 90+6 Валіуллін

4 вересня. Україна - Франція 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 44 Шапаренко, 1:1 - 50 Марсьяль

9 жовтня. Фінляндія - Україна 1:2 (1:2)

Голи: 0:1 - 4 Ярмоленко (Яремчук), 1:1 - 29 Пуккі, 1:2 - 34 Яремчук (Циганков)

12 жовтня. Україна - Боснія і Герцеговина 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 15 Ярмоленко (Циганков), 1:1 - 77 Ахмедходжич

16 жовтня. Боснія і Герцеговина - Україна 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 59 Зінченко, 0:2 - 79 Довбик (Шапаренко)

Автори голів збірної України у відборі на ЧС-2022:

Яремчук Роман - 3

Ярмоленко Андрій - 2

Довбик Артем - 1

Зінченко Олександр - 1

Мораес Жуніор - 1

Сидорчук Сергій - 1

Сікан Данило - 1

Шапаренко Микола - 1