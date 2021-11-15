УАФ відкрила можливість бронювання квитків на матч Україна - Боснія і Герцеговина

Джерело - УАФ.
200 українських уболівальників зможуть відвідати матч відбору до чемпіонату світу-2022 Боснія та Герцеговина – Україна.
Про це повідомляє УАФ.
Українська асоціація футболу відкрила можливість бронювання квитків на гру
Забронювати можна не більше 2 штук на одну особу. Бронь не є перепусткою на матч.
Квиток можна буде купити в Боснії та Герцеговині, надавши номер замовлення та документ, що засвідчує особу.
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Для входу на стадіон потрібно мати документ і зелений ковід-сертифікат (або ПЛР-тест зроблений не пізніше 48 годин до гри).
Матч Боснія та Герцеговина - Україна відбудеться завтра, 16 листопада. Початок - о 21.45.
Нагадаємо, збірна України прибула на вирішальний матч відбору до Боснії і Герцеговини.