УАФ відкрила можливість бронювання квитків на матч Україна - Боснія і Герцеговина

Матч Боснія та Герцеговина - Україна відбудеться завтра, 16 листопада

Джерело - УАФ.

200 українських уболівальників зможуть відвідати матч відбору до чемпіонату світу-2022 Боснія та Герцеговина – Україна.

Про це повідомляє УАФ.

Українська асоціація футболу відкрила можливість бронювання квитків на гру

Забронювати можна не більше 2 штук на одну особу. Бронь не є перепусткою на матч.

Квиток можна буде купити в Боснії та Герцеговині, надавши номер замовлення та документ, що засвідчує особу.

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Для входу на стадіон потрібно мати документ і зелений ковід-сертифікат (або ПЛР-тест зроблений не пізніше 48 годин до гри).

Матч Боснія та Герцеговина - Україна відбудеться завтра, 16 листопада. Початок - о 21.45.

Нагадаємо, збірна України прибула на вирішальний матч відбору до Боснії і Герцеговини.