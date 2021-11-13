Джеко пропустить матч із Фінляндією

Ключовий форвард збірної Боснії та Герцеговини Едін Джеко пропустить матч відбору на ЧС-2022 проти Фінляндії.

Про це розповів сам футболіст в Instagram,

"Попри величезне бажання та зусилля медичної команди, нам все ж таки не вдалося спільними зусиллями підготуватися до матчу з Фінляндією. Однак я знаю, що хлопці зроблять усе можливе, щоб перемогти, і що вони залишать усі сили на полі для сприятливого результату", - розповів Джеко.