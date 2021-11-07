Поєдинок розпочнеться о 14:00

Джерело - Чемпіон.

Інгулець зіграє проти Дніпро-1 у чотирнадцятому турі Української Прем'єр-ліги.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами на цей матч.

Інгулець: Гальчук, Запорожець, Полегенько, Козак, Коробенко, Сітало, Шишка, Асмелаш, Опанасенко, Ковальов, Поспєлов

Запасні: Шуст, Салем, Шарай, Бартуловіч, Коваленко, Головкін, Павлов, Якимів, СТефен

Дніпро-1: Кожокару, Кравченко, Логінов, Дубінчак, Ігнатенко, Піхальонок, Гуцуляк, Джурасек, Назаренко, Довбик

Запасні: Юрчук, Нельсон, Лучкевич, Батагов, Ді Франко, Адамюк, Білл, Когут, Русин

Поєдинок розпочнеться о 14:00.