Джерело - Чемпіон.
Спеція зіграє проти Торіно у дванадцятому турі Італійської Серії А.
Актуально: Спеція - Торіно: Де дивитися матч Серії А
Український хавбек Віктор Коваленко вийде у стартовому складі господарів.
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Джерело - Чемпіон.
Спеція зіграє проти Торіно у дванадцятому турі Італійської Серії А.
Актуально: Спеція - Торіно: Де дивитися матч Серії А
Український хавбек Віктор Коваленко вийде у стартовому складі господарів.