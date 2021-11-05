Гладкий - про роботу з Луческу: Мені треба просто було закрити рота

Нападник Зорі Олександр Гладкий після першого року кар'єри в Шахтарі дозволив собі огризатися з тодішнім головним тренером команди Мірчею Луческу.

Про це заявив сам гравець.

"Коли минув перший рік у Шахтарі, я думав, що я все вмію, все знаю. І на другому році почав уже там щось відгризатися, про що потім дуже швидко пошкодував.

Чи провчив мене Луческу? Так, хоча в той момент я не розумів, я сердився на нього, а через три-чотири роки після того, що сталося, я розумів, що тільки я винен у всьому. Мені треба просто було закрити рота і робити те, що мені говорили, а я подумав, що я забиваю, граю у складі і можу щось відгризатися. Ну, відгризнувся на свою голову і матчів шість-вісім провів на трибунах або взагалі не потрапляв у заявку", - сказав Гладкий.