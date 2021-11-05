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Гладкий - про роботу з Луческу: Мені треба просто було закрити рота

Сьогодні 16:56 110 0
Нападник згадав свій виступ у Шахтарі
Гладкий - про роботу з Луческу: Мені треба просто було закрити рота
#Гладкий, #Луческу, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Нападник Зорі Олександр Гладкий після першого року кар'єри в Шахтарі дозволив собі огризатися з тодішнім головним тренером команди Мірчею Луческу.

Про це заявив сам гравець.

"Коли минув перший рік у Шахтарі, я думав, що я все вмію, все знаю. І на другому році почав уже там щось відгризатися, про що потім дуже швидко пошкодував.

Чи провчив мене Луческу? Так, хоча в той момент я не розумів, я сердився на нього, а через три-чотири роки після того, що сталося, я розумів, що тільки я винен у всьому. Мені треба просто було закрити рота і робити те, що мені говорили, а я подумав, що я забиваю, граю у складі і можу щось відгризатися. Ну, відгризнувся на свою голову і матчів шість-вісім провів на трибунах або взагалі не потрапляв у заявку", - сказав Гладкий.

Нагадаємо, нещодавно Гладкий повторив рекорд чемпіонату України за кількістю дублів.

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