Ексгравець Шахтаря: Не хочу спілкуватися із Зінченком після історії з Борячуком

Колишній гравець донецького Шахтаря, Руху та Маріуполя Денис Арендарук перестав дружити з Олександром Зінченком.

Про це заявив сам Арендарук.

"Із Зінченком дружив ще в академії. Нині ми з ним уже не спілкуємося.

Чому? Спілкувалися до певного моменту. Після їхньої історії з Андрієм Борячуком із приводу дівчини я особисто з ним не горю бажанням спілкуватися, і він зі мною теж.

Що говорили у команді, коли Влада Седан покинула Борячука та пішла до Зінченка? Мене тоді вже не було у команді, здається, я вже був у Польщі. Як на мене, це неправильно. Я знаю, що вони були найкращими друзями. Після цього я вже не спілкувався із Зінченком. Я цю ситуацію не розумію, і це неправильно. Має бути якесь табу", - зазначив Арендарук.