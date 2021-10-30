Шахаб: Проти Зорі у всіх суперників особливий настрій

Нападник Зорі Шахаб Захеді оцінив перемогу над Рухом у матчі 1/8 фіналу Кубка України.

Про це розповів сам футболіст.

"Наразі кожна гра викликає у нас труднощі, тому що ми команда, яка здатна демонструвати результат. Проти нас у всіх суперників особливий настрій.

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Минулого сезону ми дійшли до фіналу, а тепер постараємося повторити та перевершити це досягнення.

Обидва голи – результат командних дій. Я лише опинився в ролі того, хто мав втілити зусилля команди в забитий м'яч. Щасливий, що випало одразу два шанси допомогти команді, і я ними скористався", - закінчив Шахаб в ефірі Футбол 1.