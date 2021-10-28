 Рух - Зоря 0:2. Огляд матчу Кубка України | Футбол | Champion.com.ua
Ураган з труднощами переграв Араз у Лізі чемпіонів
Сьогодні 20:54 17
Рух - Зоря 0:2. Огляд матчу Кубка України
Сьогодні 20:45 76
Українська Суперліга. Харківські Соколи - Будівельник: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 19:26 1176
Зоря дотиснула Рух у Кубку України
Сьогодні 19:26 253
Кубок України. Металіст - Колос: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 19:22 2578
ФК Львів у серії пенальті вибив Альянс з Кубка України
Сьогодні 16:41 287
Шевчук: Гармаш зараз не гравець стартового складу збірної України
Сьогодні 16:01 382 1
Усик: Я не хотів би зараз говорити про завершення кар'єри, але вже все вирішено
Сьогодні 13:24 3102
Півзахисник Шахтаря зацікавив клуби АПЛ
Сьогодні 11:52 518
Ярмоленко і Зінченко отримали оцінки за матч Кубка англійської ліги
Сьогодні 09:51 1270
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Роналду готується стати батьком - Джорджіна вагітна двійнею
Роналду готується стати батьком - Джорджіна вагітна двійнею Віктор Слюсаренко
Сьогодні 20:22 123
Російський боксер облаяв депутатів за рішення щодо ветеранів
Російський боксер облаяв депутатів за рішення щодо ветеранів Віктор Слюсаренко
Сьогодні 19:26 184
Я і ти: Українська легкоатлетка поділилася зворушливими фото з коханим
Я і ти: Українська легкоатлетка поділилася зворушливими фото з коханим Віктор Слюсаренко
Сьогодні 17:00 309
Сетьєн чи Куман: Під керівництвом якого наставника краще грала Барселона?
Сетьєн чи Куман: Під керівництвом якого наставника краще грала Барселона? Віктор Слюсаренко
Сьогодні 15:11 231
Приємно згадати: Три роки тому Світоліна виграла Підсумковий турнір WTA
Приємно згадати: Три роки тому Світоліна виграла Підсумковий турнір WTA Віктор Слюсаренко
Сьогодні 14:01 297 1
Організатори Олімпіади-2022 заявили про безпрецедентні штрафи
Організатори Олімпіади-2022 заявили про безпрецедентні штрафи Віктор Слюсаренко
Сьогодні 12:16 266
Повія-трансвестит пограбувала зіркового футболіста ПСЖ
Повія-трансвестит пограбувала зіркового футболіста ПСЖ Віктор Слюсаренко
Сьогодні 10:53 554
Тенісистка виходить на матчі Transylvania Open в образі Дракули
Тенісистка виходить на матчі Transylvania Open в образі Дракули Віктор Слюсаренко
Сьогодні 09:26 413
Програли 0:5: Баварія зазнала найбільшої поразки за 43 роки
Програли 0:5: Баварія зазнала найбільшої поразки за 43 роки Віктор Слюсаренко
Сьогодні 08:00 1116
Захисник Динамо забив гол: Шабанов подвоїв рахунок у матчі з Маріуполем
Захисник Динамо забив гол: Шабанов подвоїв рахунок у матчі з Маріуполем Віктор Слюсаренко
Вчора 17:48 1094
Довгоочікуваний гол словенця: Вербич вивів вперед Динамо у матчі з Маріуполем
Довгоочікуваний гол словенця: Вербич вивів вперед Динамо у матчі з Маріуполем Віктор Слюсаренко
Вчора 17:39 1126
Shaqtin' a Fool оголосив претендентів на найбезглуздіший момент першого тижня сезону НБА
Shaqtin' a Fool оголосив претендентів на найбезглуздіший момент першого тижня сезону НБА Віктор Слюсаренко
Вчора 17:21 520
Російський боксер, що вбив ведмедя, вийшов з коми
Російський боксер, що вбив ведмедя, вийшов з коми Віктор Слюсаренко
Вчора 16:00 862
0 голів, 0 асистів, 7 ігор: Sky Sport порівняв Санчо з агентом 007
0 голів, 0 асистів, 7 ігор: Sky Sport порівняв Санчо з агентом 007 Віктор Слюсаренко
Вчора 14:32 338
НХЛ оштрафує Чикаго за сексуальні домагання у клубі
НХЛ оштрафує Чикаго за сексуальні домагання у клубі Віктор Слюсаренко
Вчора 12:55 524
Тіпа технічний: Вацко похвалився футбольною технікою
Тіпа технічний: Вацко похвалився футбольною технікою Віктор Слюсаренко
Вчора 11:47 446 1
Швейцарська витривалість: 26 ударів у серії пенальті допомогли визначити переможця у кубку
Швейцарська витривалість: 26 ударів у серії пенальті допомогли визначити переможця у кубку Віктор Слюсаренко
Вчора 10:42 563
Девичу - 38 років: Найкращі голи бомбардира
Девичу - 38 років: Найкращі голи бомбардира Віктор Слюсаренко
Вчора 09:55 666
Мілан повторив клубний рекорд 67-річної давнини
Мілан повторив клубний рекорд 67-річної давнини Віктор Слюсаренко
Вчора 08:36 1129
Фанатка після хет-трику у матчі НХЛ викинула на лід свій бюстгальтер
Фанатка після хет-трику у матчі НХЛ викинула на лід свій бюстгальтер Віктор Слюсаренко
26.10.2021 20:41 1695
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:54 Футзал Ураган з труднощами переграв Араз у Лізі чемпіонів 17
20:45 Футбол Рух - Зоря 0:2. Огляд матчу Кубка України 76
20:45 Футбол Астон Вілла - Вест Гем: Де дивитися матч АПЛ 59
20:26 Бокс Промоутер: Усик домовився про реванш з Джошуа 456
20:22 Блог Роналду готується стати батьком - Джорджіна вагітна двійнею 125
20:14 Хокей Краматорськ розгромив Білий Барс в УХЛ 122
19:57 Футбол Рух - Зоря 0:2. Відео голів 357
19:55 Футбол Інтер - Удінезе: Де дивитися матч Серії А 124
19:43 Футбол Гравцям Барселони представили нового головного тренера 520
19:26 Пряма трансляція Українська Суперліга. Харківські Соколи - Будівельник: онлайн-трансляція. LIVE 1176
19:26 Блог Російський боксер облаяв депутатів за рішення щодо ветеранів 185
19:26 Футбол Зоря дотиснула Рух у Кубку України 253
19:22 Пряма трансляція Кубок України. Металіст - Колос: онлайн-трансляція. LIVE 2578
19:15 Пряма трансляція Чемпіонат Португалії. Ешторіл - Бенфіка: онлайн-трансляція. LIVE 133
19:10 Футбол Металіст - Колос: Стартові склади команд 337
19:00 Пряма трансляція Серія А. Барселона - Алавес: онлайн-трансляція. LIVE 127
18:57 Футбол Ньюкасл визначив пріоритетного кандидата на пост нового тренера 283
18:50 Пряма трансляція Українська Суперліга. Дніпро - Черкаські Мавпи: онлайн-трансляція. LIVE 1370
18:40 Футбол Металіст - Альянс: Де дивитися матч Першої ліги 228
18:40 Пряма трансляція Ла Ліга. Ельче - Реал: онлайн-трансляція. LIVE 129
18:40 Футбол Берінчик травмувався під час підготовки до наступного бою 232
18:30 Пряма трансляція Серія А. Рома - Мілан: онлайн-трансляція. LIVE 135
18:27 Інше Гутцайт: Спортсмени та тренери отримали 200 млн гривень на підготовку до Олімпіади 209
18:20 Пряма трансляція Серія А. Фіорентина - Спеція: онлайн-трансляція. LIVE 133
18:15 Футбол Бєсєдін: Петраков все робить по максимуму 252

Рух - Зоря 0:2. Огляд матчу Кубка України

Сьогодні 20:45 76 0
Огляд матчу Рух - Зоря
Рух - Зоря 0:2. Огляд матчу Кубка України
#Зоря, #Рух

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1/8 фіналу Кубка України Рух вдома поступився Зорі.

Кубок України

1/8 фіналу, 28 жовтня

Рух - Зоря 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 100 Шахаб, 0:2 - 110 Шахаб

Рух: Бандура, Руніч (Альваренга, 57), Гагун, Карасюк (Мартинюк, 57), Притула (Таллес, 46), Стаменкович, Кондраков (Сич, 78), Кухарук, Білий, Кузик (Мисик, 67), Лях

Зоря: Мацапура, Фаворов, Імереков, Снурніцин, Хомченовський, Цвек, Нагнойний, Гільєрме (Шахаб, 62), Булеца (Алібеков, 114), Крістіан, Овусу (Леовілджо, 91)

Раніше, Львів у серії пенальті вибив Альянс з Кубка України.

Коментарі ()